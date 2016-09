Litijskemu notarju zastrupljajo vodo?

BITIČE NAD LITIJO – V Slovenskih novicah smo že pisali o dogodkih na Bitičah nad Litijo, ki so se odvijali zadnjo avgustovsko soboto: po policijskem poročilu so jih okoli 6. ure zvečer obvestili o kršitvi javnega reda in miru v okolici Litije, »in sicer na travniku, kjer je 58-letni kršitelj opravljal košnjo trave,« je poročala Maja Ciperle Adlešič z ljubljanske policijske uprave. »Ugotovljeno je bilo, da je 58-letnik fizično obračunal z 59-letno oškodovanko, ki se je mimo peljala na mopedu (na svojo parcelo). Klice na pomoč je slišala 62-letna oškodovanka, ki je prišla na kraj dogodka, kjer je nato 58-letnik fizično obračunal še z njo. Dogodek je poskušal razjasniti 35-letni oškodovanec, sorodnik 59-letne oškodovanke, ki ga je 58-letnik prav tako udaril v predel glave,« pravi poročilo. Devetinpetdesetletno Štefko Štrus in 62-letno Marijo Bregar so zaradi poškodb z rešilcem odpeljali v ljubljanski klinični center. Ob našem prvem obisku vasi je 35-letni oškodovanec A. Š. izjavil, da je njega, njegovo mamo Štefko ter sosedo Marijo napadel sosed Miro Bregar, litijski notar. Ta je zanikal, da bi napadel ženski, vendar o dogodku z nami ni hotel govoriti. Po objavi članka pa se je odločil, da tudi razkrije svojo resnico.

