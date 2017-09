Lidijo zadavil, pred sodnikom večinoma dremal

CELJE – Potem ko je višje sodišče razveljavilo prvostopenjsko sodbo Velenjčanu Romeu Bajdetu, ki ga je obsodilo na 13-letno zaporno kazen zaradi uboja Lidije Škratek, ki jo je pred enim od velenjskih vrtcev zadavil, se je sojenje pred istim sodnikom, a povsem novo sestavo senata, začelo znova. A zapletlo se je že na začetku, saj je Maksimiljana Kincl Mlakar, po odhodu odvetnika Tomaža Bromšeta v sodniške vrste Bajdetova nova zagovornica, sodišču pojasnila, da je njen klient v zelo slabem zdravstvenem stanju. Da se ne počuti dobro, je predsedniku senata, sodniku Zoranu Lenovšku, potožil tudi Bajde. Sodnik je povedal, da je predlog obrambe, da bi postavili novega izvedenca, ki bi ugotovil, kakšna je Bajdetova procesna sposobnost za spremljanje obravnave, prejel šele v ponedeljek. V njem je zagovornica opisala, da Bajde trikrat na dan prejema terapijo, zaradi katere je omotičen in zaspan. »Poslabšanje zdravstvenega stanja je vidno, saj obtoženi vsak dan spi do 13. ure in se niti potem ne more povsem prebuditi. Pogosto razmišlja o samomoru in zaradi stanja, v kakršnem je, ni zmožen biti na obravnavi,« je zapisala v pismu predsedniku senata. In predlagala, naj sodišče pridobi novo zdravstveno dokumentacijo, ki naj jo pregledata tudi izvedenec psihiatrične stroke ter komisija za fakultetna izvedenska mnenja.

Nasprotno je tožilka Simona Razgoršek Kuzman menila, da gre za pričakovani manever obrambe z namenom poskusa zavlačevanja postopka. Mimogrede, Bajdetu se pripor izteče 22. marca prihodnje leto, ko ne bo več nobenih razlogov, da bi mu ga podaljšali, zato bo moralo sodišče z novim sojenjem pohiteti. Poudarila je, da sodišče o morebitnih spremembah nima dokazov, da se je stanje obtožencu res poslabšalo. In da je jasno, da je pri zavesti.

A je zagovornica znova rekla, da ne tožilstvo ne sodišče ne kdo drug ne more ocenjevati obtoženčeve procesne sposobnosti za spremljanje obravnav, to lahko stori le izvedenec. »Očitno je, da obtoženi dobesedno spi ali drema. Zato smo predlagali, da se od zavoda pridobi dodatno dokumentacijo o njegovih terapijah, saj je tudi medicinska sestra sporočila, da so se mu te v zadnjega pol leta nekajkrat spremenile,« je poudarila Kincl Mlakarjeva. In še, da je njenemu klientu, glede na to, da mu v ponovnem sojenju za umor grozi najmanj 15 in največ 30 let zaporne kazni, vsekakor treba zagotoviti, da se bo lahko branil. Sodišče je zato glavno obravnavo prestavilo na 25. september, ko bo morda že izdelano novo mnenje za Romea Bajdeta o tem, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. Je pa senat že zdaj razpisal nekaj datumov obravnav v oktobru, da bo lahko sojenje potekalo hitreje.