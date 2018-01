Lidijo ubila alkohol in ljubosumje

CELJE – Na celjskem okrožnem sodišču se je s ponovnim zaslišanjem in branjem že izdelanih mnenj psihiatra, psihologa ter komisije za fakultetna izvedenska mnenja nadaljevalo ponovljeno sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu. Obtoženi se zagovarja zaradi umora Lidije Škratek, ki ga je zakrivil konec decembra 2015, na poti iz Rdeče dvorane v Velenju proti domu v enem od tamkajšnjih blokov.



Škratkova naj bi se v travi spotaknila ob količek in padla, Bajde naj bi jo želel pobrati, takrat pa naj bi mu zabrusila, da bo poklicala policijo in dejala, da jo je on potisnil. Takrat se je Bajdetu, tako je v zagovoru dejal sam, strgal film. S Škratkovo je fizično obračunal, umrla pa je zaradi silovitega davljenja.



Sodišče na prvi stopnji je lani razsodilo, da je Bajde zakrivil uboj, in ga obsodilo na 13 let zaporne kazni. Tožilstvo se je na sodbo pritožilo, drugostopenjsko sodišče pa jo je razveljavilo. Med drugim je opozorilo na bistveno kršitev kazenskega postopka, ker je prvostopenjsko sodišče izključilo javnost med zaslišanjem izvedencev.

Kot je v razveljavljeni sodbi poudarilo višje sodišče, so bili vprašljivi tudi zaključki sodišča prve stopnje, da obtoženi Bajde Škratkovi ni vzel življenja iz nizkotnega nagiba, to je iz ljubosumja. Tožilka je namreč v pritožbi opozorila na to, da sodišče prve stopnje pri presoji verodostojnosti obtoženčevega zagovora, v katerem ta zanika ljubosumje kot nagib, zaradi katerega je oškodovanki vzel življenje, ni upoštevalo vseh dokazov ali pa se je oprlo le na tisti del izpovedi posamezne priče, za katerega je ocenilo, da je skladen z obtoženčevim zagovorom, medtem ko je navedbe prič, ki obtoženčevemu zagovoru nasprotujejo, v veliki meri prezrlo.



Kot sta poudarila v svojih mnenjih dr. Bojan Zalar in dr. Peter Pregelj, se pri Bajdetu pojavlja več psihičnih motenj sočasno. Zaznala sta čustveno neuravnovešeno motnjo in odvisnost od alkohola, zaradi česar je bila njegova sposobnost obvladovanja bistveno zmanjšana. Ob tem je bilo prisotno tudi močno ljubosumje, ki je bilo posledica spleta okoliščin. Najverjetnejši nagib pa je bilo ljubosumje. A če ne bi bilo natanko takšnih okoliščin, se takšno kaznivo dejanje verjetno ne bi zgodilo, saj ga obtoženi ni načrtoval, sta poudarila strokovnjaka.