Lidijo je ubil: Ni bila slaba oseba, je pa imela slabe strani

CELJE – Na celjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu za umor decembra 2015. Sodnik Zoran Lenovšek je želel zaslišati tri priče, a so se te opravičile. Zato je Bajde senatu danes pojasnjeval še podrobnosti o odnosu z umorjeno partnerico.

Kamere niso zaznale

Bajde je dejal, da partnerica ni bila slaba oseba, saj mu je stala ob strani dve leti, ko je pristal v zaporu. Po njegovih besedah pa je imela tudi slabe strani, ki naj bi vplivale na njegovo dojemanje njunega odnosa. Bajde je danes ponovno zanikal navedbe prič v prvotni sodni preiskavi, ki so povedale, da jo je ustrahoval ter grozil, da bo ubil njo in ali oba njuna otroka. Ob tem je dejal, da ni šla v varno hišo zaradi njegovega nasilja, in poudaril, da jo je on vozil zvečer v varno hišo, medtem ko sta bila čez dan skupaj. Zatrdil je tudi, da se ni vedno dobro razumela s svojimi starši.

Bajde je danes še enkrat zatrdil, da sta koncert v noči umora, ki je potekal v velenjski Rdeči dvorani, zapustila skupaj, nadzorne kamere pa tega niso zaznale.

Ubil jo je in odpeljal do ambulante

Na prvem sojenju je tožilstvo za Bajdeta zahtevalo 25 let zaporne kazni, a ga je sodnik Lenovšek na presenečenje mnogih spoznal krivega 'le' uboja in mu prisodil 13-letno zaporno kazen. Višje sodišče je sodbo pred kratkim razveljavilo zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka, med drugim zaradi izključevanja javnosti s sojenja, in zmotne ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, predvsem pa zato, ker sodišče ni dovolj presojalo o motivu za tragedijo.

Bajde je decembra 2015 svojo partnerico ubil med prepirom, nato pa jo z vozilom odpeljal do dežurne ambulante velenjskega zdravstvenega doma in reševalcem priznal dejanje.