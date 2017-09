Lidijin morilec v zaporu utrpel poškodbe

Velenjčan Romeo Bajde naj bi nekaj dni pred zločinom o svoji partnerici ter materi njunih dveh sinov Lidiji Škratek nekomu povedal, da ne more prenesti misli na to, da si je izbrala drugega partnerja.

CELJE – Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začelo ponovljeno sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu za umor decembra 2015. Na obravnavi je Bajde ponovno podal zagovor in tudi tokrat zatrdil, da partnerice ni umoril iz ljubosumja, kot mu to očita obtožnica. Poudaril je tudi, da umor obžaluje in da partnerico pogreša.

Meni, da ga je zagrabila jeza

Bajde, ki je po zagovoru zaradi močne terapije zaspal, je dejal, da so se v njem počasi nabirale stvari in da mu je zato kar naenkrat počilo v glavi. »Sprijaznil sem se, da je imela drugega partnerja. V noči umora sva šla na koncert, lepo sva se imela, čeprav si nisem želel iti na koncert. Umora si še danes ne znam razložiti, mislim, da me je zagrabila jeza,« je pojasnil Bajde. Priznal je, da je nadzoroval njene mobilne telefone, saj so bili računi tudi do 500 evrov mesečno. Bajde pa je zatrdil, da ji ni nikdar grozil z odvzemom otrok, saj jih sam ne bi mogel imeti, ker je moral delati. Zato ji je predlagal, da otroka odda v rejništvo, če že sama ne more skrbeti zanju. Dodal je še, da sta s partnerico sedem let živela skupaj in da je eno leto obiskoval društvo za nenasilno komunikacijo.

Zdravje se mu je poslabšalo

Psihiatrični izvedenec je na zahtevo obrambe ponovno pregledal Bajdeta zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja. Po oceni izvedenca je Bajde procesno sposoben spremljati sojenje. Za današnjo obravnavo je bilo sicer predvideno še zaslišanje treh prič, a jih je sodnik Zoran Lenovšek preklical, saj so Bajdetu nudili zdravniško oskrbo zaradi poškodb, ki jih je utrpel nedeljo zvečer v priporu.

Na prvem sojenju je tožilstvo za Bajdeta zahtevalo 25 let zaporne kazni, a ga je sodnik Lenovšek na presenečenje mnogih spoznal krivega »le« uboja in mu prisodil 13-letno zaporno kazen. Višje sodišče je sodbo pred kratkim razveljavilo zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka, med drugim zaradi izključevanja javnosti s sojenja, in zmotne ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Predvsem pa zato, ker sodišče ni dovolj presojalo o motivu za tragedijo.

Bajde je decembra 2015 svojo partnerico ubil med prepirom, nato pa jo je z vozilom odpeljal do dežurne ambulante velenjskega zdravstvenega doma in reševalcem priznal dejanje.

