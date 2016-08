Liberalizacije cen vseh goriv še ne bo, je odločila vlada

LJUBLJANA – Vlada je za dva meseca podaljšala veljavnost obstoječe uredbe o oblikovanju cen nekaterih naftnih derivatov, je prek twitterja sporočil urad vlade za komuniciranje. Uredba določa oblikovanje cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Vlada se je v začetku aprilu odločila za delno sprostitev cen naftnih derivatov, in sicer se prosto na trgu oblikujejo cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja.

Obstoječo uredbo o oblikovanju cen za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo (metodologija temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečajev dolarja in evra, modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij) pa podaljšuje, nazadnje jo je v začetku julija za dva meseca.

Ob julijskem podaljšanju se je seznanila z analizo o javnofinančnih učinkih postopne liberalizacije cen na avtocestah in hitrih cestah, iz katere izhaja, da bi deregulacija cen ob dvigu marž distributerjev imela vpliv na javnofinančne prihodke.