Ležal na tleh in krvavel iz glave

PRIGORICA – V sredo okoli 22.30 so policiste obvestili, da na cesti v naselju Prigorica leži moški, ki krvavi iz glave, ob sebi pa ima kolo.

Na kraju so posredovali policisti in reševalci. Po zbranih obvestilih kaže, da je 63-letni moški vozil kolo po glavni cesti iz smeri Kočevja proti Ribnici. Ko je hotel zapeljati na makadamsko parkirišče, je pri prehodu z asfaltne površine na makadam zaradi roba izgubil nadzor nad kolesom in padel.

Na kraju so mu nudili zdravniško pomoč, potem pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana.

Po podatkih policije je utrpel hude poškodbe glave.