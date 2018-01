Letos največ umorov pozimi in spomladi

Če bo Grobin zares obsojen na 20 let zapora, bo na prostosti pri starosti 107 let. FOTO: Dejan Javornik

Mariborčane je 4. oktobra šokiralo streljanje sredi mesta. Senad Softić je pristopil do chevroleta in s pištolo hladnokrvo umoril Radeta Mitrovića. FOTO: Aleš Andlovič

LJUBLJANA – V letu 2017 je bilo 19 Slovencev žrtev umora ali uboja. Najstarejšemu morilcu je kar 87 let, Ivan Grobin je bil na mariborskem sodišču spoznan za krivega, da je 29. januarja ustrelil svojo 70-letno partnerico Ano Rambaher. Obsojen je bil na 20 let ječe, pozneje je bila sodba razveljavljena zaradi procesne napake. Kar trije letošnji morilci pa so bili rosno mladi, stari šele 20 let. Med njimi sta akter najsrhljivejšega umora v letu 2017 Aleš Olovec in najskrivnostnejšega uboja Stefan Cakić.

»Ta je sam' še za v trugo«

Prav Cakićevo dejanje je bilo tudi medijsko najbolj razvpito, saj je bila njegova žrtev eden najbolj znanih slovenskih gledaliških igralcev, 44-letni Gašper Tič. To, kaj se je v usodnih trenutkih dogajalo med njima, spada v svet govoric, pristojne institucije pa so se ovile v molk.

