Letos na Gorenjskem ustavili že 87 pijanih

KRANJ – Pijani vozniki so še vedno velika težava in samo gorenjski policisti so letos obravnavali že 87 ljudi, ki so za volane jeklenih konjičkov sedli pijani. Med njimi je bil moški, ki je v četrtek v Gorenji vasi ogrožal druge udeležence v prometu z nezanesljivo vožnjo, ki je bila posledica poldrugega promila alkohola v njegovem organizmu. Poleg tega je moški vozil še brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Preden bi povzročil prometno nesrečo, so ga k sreči ustavili škofjeloški policisti in mu avto zasegli. A precej je bilo letos voznikov, ki takšne sreče niso imeli.



Že v prvih urah novega leta je v Kranju voznik z 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v voznico, ki je takrat pravilno pripeljala nasproti. V Hotavljah je teden dni pozneje voznica z 0,71 miligrama alkohola v izdihanem zraku, ki je bila poleg tega še prehitra, zapeljala s ceste v potok, dva dni za njo pa je na Kokrici moški, ki je menil, da je spil preveč, da bi smel voziti, bežal pred policisti in si nakopal še več težav. Ko so ga le ustavili, se je sicer izkazalo, da je imel v organizmu še dovoljeno stopnjo alkohola – 0,4 promila.



Pred mesecem dni sta nesreči povzročila dva pijana voznika. Prvi, ki je zaradi nespretnega manevriranja na parkirišču trčil v drug avto, je pozneje napihal 1,2 promila, drugi, ki je nesrečo povzročil na gorenjski avtocesti, pa poldrugi promil. Neslavni rekorder letošnjega leta na Gorenjskem je postal moški, ki je v Kopačnici zapeljal s ceste in se prevrnil na streho, policisti pa so pozneje ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligrama alkohola oziroma dobra dva promila. Na strehi se je končala tudi vožnja Gorenjca, ki je po Žireh vozil z 0,62 miligrama alkohola v krvi, moški, ki je v Nomenju pijan trčil v avto drugega voznika, pa je s kraja nesreče pobegnil, a so ga možje postave hitro našli. Več kot promil je napihal tudi moški, ki je v Lipici zletel iz krožišča in trčil v drog javne razsvetljave, v Bohinju pa je konec januarja voznik z 0,83 miligrama alkohola za las zgrešil peško, ki je stala na avtobusnem postajališču.



Ta mesec je voznike z vožnjo v napačni smeri ogrožal voznik na gorenjski avtocesti. Napihal je 1,8 promila. Dan pozneje pijan voznik v Škofji Loki ni zmogel zvoziti krožnega križišča. Zapeljal je čezenj in nato še trčil v drog javne razsvetljave, v ograjo pa je konec prejšnjega tedna na gorenjski avtocesti odneslo moškega, ki je ob prihodu policistov napihal 1,9 promila.



»V vseh teh primerih je šlo za vožnjo po zelo tanki meji med življenjem in smrtjo ter za zelo nevarne situacije, ki se velikokrat končajo s smrtnimi nesrečami,« je ob tem sporočil Bojan Kos, ki na kranjski policijski upravi skrbi za stike z mediji. »Zato tolikokrat poudarjamo, da alkohol ne spada na cesto, in apeliramo na voznike, naj ne vozijo, če so pili alkohol. K večji varnosti lahko prispevajo tudi gostinci, ki naj ne točijo pijač tistim, ki so že pod vplivom alkohola, še posebno pa ne tistim, za katere vedo, da bodo sedli za volan,« občanom še polaga na srce Kos.