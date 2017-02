Leto dni po požaru še kar spita v garaži

LOŠKI POTOK – Lanskega osmega februarja, na slovenski kulturni praznik, ki je bil hkrati predvečer pustnega torka, je najmlajši rod družine iz Retij, največjega naselja v občini Loški Potok, v spodnjih prostorih večstanovanjske hiše koval šegave načrte in sestavljal oblačila za pustno rajanje na osnovni šoli. »Kar stisne me, še slišim vpitje najmlajše hčerke, ki je točila solze: 'Mami, vse obleke, ki smo jih pripravile, je prepojil dim, v ognju pa bodo zgorele. Tudi naše lepe hiše ne bo več!'« leto dni po požaru hude ure podoživlja mama Helena Cimprič. Ozre se proti lično obnovljeni strehi, ki je bila lani v megleni noči globoko v čeljustih ognjenih zubljev, ko so vaški gasilci kakih pet minut po klicu na pomoč že drveli proti hiši na vzpetini, od daleč pa so združno druga za drugo zavijale sirene prostovoljne tovarišije iz Retij, Travnika, Starega Loga in Hriba. Ogenj je že bilo mogoče videti skozi špranje na strehi. »Zalogaj je velik, a s previdnostjo bomo lahko kos nalogi,« so gasilci kovali načrt, kako ukrotiti ogenj in rešiti premoženje.



»Hvala jim za hitrost in pogum. Rešili so, kar se rešiti da. Kuhinjsko opremo, pohištvo, elektronske naprave, inštalacije, napeljave, oblačila, najine in otroške stvari v mansardnem stanovanju, velikem okrog 70 kvadratnih metrov, pa je v hipu pogoltnil ogenj, ostali smo brez vsega,« so solze tekle po obrazu matere štirih otrok.

