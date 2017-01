Leto dni od tragedije na primorki

LJUBLJANA – Danes mineva natanko leto dni od najhujše lanske nesreče v Sloveniji. Tisto soboto, 30. januarja, je bilo ob 13.57 na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi goste megle, neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje v verižnem trčenju udeleženih 55 osebnih, 7 tovornih vozil in avtobus. V štirih avtih so štirje umrli: 60-letni Jože Slapar, voznik z Vrhnike, 19-letna sopotnica Nika Selan iz Ljubljane, pevka skupine DreamOne, 63-letni voznik iz Romunije in 30-letni voznik iz BiH. Hudo ranjenih je bilo sedem, lažje ranjenih pa 18 ljudi. Odpeljali so jih v izolsko in šempetrsko bolnišnico ter UKC Ljubljana. Skupno je bilo udeleženih 128 ljudi: 69 Slovencev, 30 Romunov, 14 Madžarov, po trije Ukrajinci, Hrvati in Kosovarji, po dva Italijana in Bosanca ter po eden Srb in Makedonec.

