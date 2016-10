Letalo čez vzletišče odneslo na pot, kjer je pokosilo peško

LJUBLJANA – Včeraj smo poročali o nenavadni nesreči, ki se je zgodila v naselju Dol pri Ljubljani, ko je ultralahko letalo pri pristajanju poškodovalo peško. PU Ljubljana pojasnjuje, kaj se je dogajalo. »Po zbranih obvestilih je znano, da je 69-letni pilot okrog 15.20 s svojim ultralahkim letalom pristajal na zasebnem vzletišču iz smeri Dola pri Ljubljani proti Črnučam. Pri pristanku in dotiku s površino, ga je iz za zdaj še neznanega vzroka odneslo čez rob vzletišča čez makadamsko pot, kjer sta stali peški. Peški sta odskočili, kljub temu pa je krilo letala trčilo v 61-letno peško, ki je zaradi udarca letala obležala na tleh.«

Policisti so opravili ogled kraja nesreče, o dogodku pa je bil obveščen tudi inšpektor za preiskovanje letalskih nesreč z ministrstva za infrastrukturo. Policisti tudi danes zbirajo obvestila o okoliščinah nesreče, pri čemer sodelujejo s službo za preiskovanje letalskih nesreč in Javno agencijo RS za civilno letalstvo. Dodali so še, da bo o vseh ugotovitvah obveščeno tudi tožilstvo.

Po podatkih policije je peška utrpela lažje poškodbe.