Letališka: 19-letnica ni prišla do Polja

LJUBLJANA – PU Ljubljana so v ponedeljek obvestili o prometni nesreči na Letališki cesti v Ljubljani. Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 19-letna kolesarka peljala po Letališki cesti iz smeri BTC v smeri Polja po pločniku, nato pa čez prehod za pešce, kjer je vanjo trčil 33-letni voznik fiata ducata.

Kolesarka je padla po tleh in se lažje poškodovala, s kraja nesreče pa je bila odpeljana z reševalnim vozilom.