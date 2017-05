Lesce: slabo ji je postalo ob grobu

LESCE – Nekaj po 20. uri so se tik ob zidu pokopališča, ki obdaja župnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja v Lescah pojavila reševalna intervencijska vozila. Najprej smo opazili dežurno zdravniško ekipo iz ZD Radovljica, pa tudi dva prostovoljna gasilca iz domačega mesta. Zraven groba tik ob cerkvenem zidu so pomagali ženski, ki jo je obšla slabost. Z reševalnim vozilom so jo nato prepeljali do primerne zdravstvene oskrbe.

Uradno poročilo še pričakujemo.