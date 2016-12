Led priletel s tovornjaka in mu poškodoval obraz

AJDOVŠČINA, VIPAVA – V sredo ob 7.14 so policiste obvestili o prometni nesreči na hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo. V njej je bil udeležen 33-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil proti Ljubljani.

»Med Ajdovščino in Vipavo je iz nasprotne strani hitre ceste pripeljalo neznano tovorno vozilo, s katerega je padel led. Ta je zadel pokrov motorja osebnega avtomobila 33-letnega voznika in nato skozi vetrobransko steklo padel v notranjost vozila, pri čemer je voznik utrpel telesne poškodbe (poškodbe obraza). Poškodovanega voznika so ajdovski reševalci odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, stopnja njegovih poškodb še ni znana. Policistom in reševalcem so na kraju pomoč nudili tudi gasilci GRC Ajdovščina,« so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica (05 393 41 00, e-pošta: ppp_nova_gorica.pung@policija.si) okoliščine prometne nesreče še preiskujejo in pozivajo morebitne priče oziroma vse, ki bi lahko nudili koristne informacije, ter voznika tovornega vozila, da se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.