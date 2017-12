Led padel na vozilo in ga razbil

ŽABNICA – Kranjski policisti so v ponedeljek dopoldne obravnavali prijavo udeleženca, da se je s tovornega vozila, ki mu je v ovinku v Žabnici pripeljal nasproti, raztresel led in poškodoval njegovo vozilo.



Ob tem opozarjajo voznike, da morajo biti steklene površine čiste, z vozil pa se ne smejo raztresati snovi, ki lahko povzročijo nevarnost, so sporočili iz PU Kranj.