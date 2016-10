Lastnim staršem se ne sme približati

RADLJE OB DRAVI – Osumljenca (37) z območja Radelj ob Dravi, ki se je v noči na sredo žaljivo in nasilno vedel do staršev, so policisti pridržali od streznitve in mu izrekli prepoved približevanja staršem.

Po vseh zbranih obvestilih ga bodo tudi kazensko ovadili na pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Celje.