Lastnikov ni bilo, ogenj huje poškodoval kurilnico

TEMNICA – V četrtek ob 13.51 so policiste obvestili o požaru v kurilnici stanovanjske hiše na območju naselja Temnica, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Ugotovljeno je bilo, da je v požaru zgorel lesen zaboj, zapolnjen z drvmi ob peči na trdna goriva, do požara pa je prišlo v času odsotnosti stanovalcev. Požar so pogasili gasilci PGD Kostanjevica in JZ GRD Nova Gorica. Ogenj je poškodoval tudi več cevi v kurilnici in peč na kurilno olje, ki je bila v bližini. Po oceni lastnika objekta je zaradi požara nastala večja materialna škoda.

Policisti bodo glede na ugotovljena dejstva s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.