Lastniki na vrtu, zlikovec pa v hiši

LJUBLJANA – V torek nekaj pred 18. uro so policiste obvestili o drzni tatvini, ki se je zgodila dan prej okoli 17. ure.

Ugotovili so, da je za zdaj še neznani storilec vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo v času, ko so bili stanovalci na vrtu. Storilca so lastniki nato zalotili, a je pobegnil.

Naknadno je bilo ugotovljeno, da je odtujil nakit, so sporočili iz PU Ljubljana.