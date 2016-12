Lastnika zalotila vlomilce

RADOMLJE – V soboto zvečer so bili ljubljanski policisti obveščeni o vlomu v hišo v okolici Radomelj.

»Neznani storilci so v popoldanskem času vlomili skozi balkonska vrata in vstopili v notranjost. Pri pregledovanju prostor, so bili zaloteni od lastnikov, ki so se vrnili domov. Pri tem sta vsaj dva neznanca lastnika in njegovo partnerico poškropila s solzivcem in zbežala,« so nam povedali o incidentu. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljana v UKC Ljubljana, vendar nista utrpela hudih poškodb.

Policisti nadaljujejo preiskavo.