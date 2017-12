Lastnika ni bilo, pa so vlomili

LJUBLJANA – Policisti na območju PU Ljubljana so obravnavali vlom v hišo v Mengšu, kjer je neznanec izkoristil daljšo odsotnost lastnika in v času od prejšnjega četrtka do ponedeljka vlomil vrata in iz notranjosti odtujil nakit. Lastnika je oškodoval za približno 1500 evrov.

Neznanci so vlomili še v gradbeni zabojnik v Črnučah, od koder so odtujili več kosov električnega orodja v vrednosti okrog 3000 evrov.

Obravnavali so tudi vloma v vozili. V obeh primerih so neznanci razbili steklo na vratih, nato pa iz enega odtujili torbico, iz drugega pa denarnico.