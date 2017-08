Lastnik vozila storilcu olajšal delo

STANOŠINA – Policisti PU Maribor so bili v nedeljo obveščeni o kraji belega VW passata izpred stanovanjske hiše v Stanošini. Vozilo je letnik 1998 in z registrsko številko MB L4-71D. Ima zatemnjena zadnja stranska okna in zadnje steklo. Storilcu je delo olajšal lastnik vozila, saj je pustil vozilo odklenjeno, ključe pa v kontaktni ključavnici.

Škoda znaša okoli 1500 evrov, policisti pa storilca še vedno iščejo.