Lastnik ga je ujel pri delu in pregnal

KOVOR – Tržičan je v torek popoldne v Kovorju izkoristil opuščene samozaščitne ukrepe in skozi odklenjena vrata vstopil v tujo stanovanjsko hišo, so sporočili iz PU Ljubljana. Toda zalotil ga je lastnik in ga pregnal, v hitri intervenciji pa so ga nekaj kilometrov stran izsledili in prijeli tržiški ter kranjski policisti.

Moškemu, gre za domačina, ki je že bil obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj, so policisti zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli tudi avtomobil, s katerim se je odpeljal s kraja dejanja, odredili so mu strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ki ga je odklonil, zaradi suma nedovoljenega vstopa v tujo hišo pa proti njemu vodijo postopek.

Ob tem so pri PU Kranj še zapisali, da so takšni vstopi v hiše velikokrat povezani z izvrševanjem tatvin, zato svetujejo, naj bodo bivališča zaklenjena tudi, ko so lastniki doma.