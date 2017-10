Lastnico kmetije pokončal oven in se vrnil k ovcam

KOZJI VRH – Zapisali smo že, da je ob 9.13 na Kozjem Vrhu nad Dravogradom oven huje poškodoval žensko . Posledice napada domače živali na kmetiji so se nekaj ur kasneje izkazale za usodne, saj je za posledicami napada umrla 74-letna lastnica kmetije.

»Pri ogledu so policisti PP Radlje ob Dravi ugotovili, da jo je okoli 9. ure zjutraj napadel oven, ki je prišel iz ograde in se po napadu vrnil k ovcam. Nesrečnica je utrpela hude poškodbe glave in zlom reber, zato je bila z reševalnim vozilom odpeljana v Radlje, od tam pa s helikopterjem v UKC MB, kjer je pred kakšno uro umrla,« so nam sporočili policisti.