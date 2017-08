Kuril je odpad in povzročil požar

MORAVSKE TOPLICE – V torek ob 13.07 je zagorelo v naselju Tešanovci v občini Moravske Toplice. Plameni so zajeli gume osebnega in tovornega vozila ter bližnjo večjo vrtno uto. Gasilci PGD Tešanovci in Moravske Toplice so požar pogasili, a je ta kljub hitri intervenciji uničil vrtno uto in vse, kar je bilo v njej. Po neuradnih podatkih je moški kuril odpad v okolici, ogenj pa mu je nenadoma ušel izpod nadzora ter se razširil. Škodo je povzročil vsaj dvema sosedoma. Po trditvah enega od njih je požar ogrozil tudi bližnjo hišo in samo gasilcem gre zahvala, da ni bila škoda še večja.

Moški je na zemljišče, ki sploh ni njegovo, nanosil gume in drug odpad ter zakuril.

Po naših podatkih je domnevni povzročitelj požara na zemljišču, ki sicer ni njegova last, naredil smetišče, kamor je zložil na desetine gum in drugega odpada. »Že večkrat sem ga opozoril, naj ne kuri neposredno ob smrekah in utici, saj lahko zagori. Pa tudi zemljišče, kjer je, ni njegovo, vse dela na drugi parceli. Smreke so bile zaradi ognja ožgane že od prejšnjih kurjenj. Kljub opozorilom je smeti spet kuril in zgorela je celotna sosedova vrtna lopa, vse, kar je bilo v njej, njegove smeti in še 16 mojih smrek. Če ne bi bilo pravočasne intervencije gasilcev, bi se ogenj lahko razširil po smrekah do moje hiše in bi nastal še večji požar,« nam je povedal ogorčeni sosed.