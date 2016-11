Kuram zavila vrat, lastniku zlomila roko

KRŠKO – »Še dobro, da sem dvignil roke, da sem si zaščitil glavo, sicer bi kaj lahko obležal mrtev na tleh, tako pa sem imel 'le' zlomljeno podlahtnico,« je posledice nepovabljenih gostov, ki so ga obiskali pred petimi meseci, opisal lastnik kokoši iz občine Brežice Boštjan S.



Zgodilo se je na začetku junija. Noč je že bila, urni kazalci so kazali okoli pol enih, ko je Boštjana prebudil lajež sosedovega psa, tudi kokoši so začele kokodakati, kar je bil znak, da je nekaj narobe. Vzel je telefon, saj je imel na njem močno svetilko, in šel na balkon. Pri sosedih se je prižgal senzor, opazil je tudi sence človeških teles. Šel je do ograjenega kokošnjaka in pri tatvini zalotil tatiča, ki sta nekaj kokošim že zavila vrat. Eden od Romov je bil dodobra obložen s perjadjo. Na delu sta bila 61-letni Cene Brajdič s Straže pri Raki in 24-letni Danijel Brajdič z Lokev pri Črnomlju.

