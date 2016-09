Kupil puško, da bi v vojni branil družino

KAMNIK, LJUBLJANA – Tridesetletni Hrvat Danijel M., ki živi v Kamniku, pravi, da ga zelo bolijo obtožbe, da naj bi trpinčil svojo partnerico. »Nikomur nočem žalega, sploh njej ne.« Popolnoma bosa pa je njegova izjava, zakaj ima vojaško avtomatsko puško. »Zastavo sem kupil pred šestimi ali sedmimi leti na Hrvaškem za okrog 250 evrov. Nabavil sem jo, kjer je moje prepričanje, da je treba v primeru višje sile, mislim na vojno, braniti svojo družino.«



»Policija mi ne more nič«



V začetku tedna je PU Ljubljana obvestila javnosti, da so kamniški policisti prejeli prijavo nasilja v družini in ugotovili, da je 30-letnik dlje grdo in ponižujoče ravnal z zunajzakonsko partnerico, nad njo izvajal psihično in fizično nasilje ter jo spravljal v podrejen položaj. Osumljenec poleg treh kosov legalnega orožja poseduje tudi nelegalno vojaško, za katero ne moreš dobiti dovoljenja, saj gre za prepovedano orožje, ki se uporablja izključno za policijske in vojaške namene. Zasegli so mu avtomatsko vojaško puško, strelivo za to puško, vojaški bajonet, 1350 nabojev, več nabojnikov in teleskopsko palico. Prav tako so mu zasegli manjšo količino posušene rastline, za katero sumijo, da je konoplja.



Zadnjih pet let naj bi bil nasilen do nje, ga je torej ovadila partnerica, s katero imata dva majhna otroka, enemu je pet let, drugemu pa leto in tri mesece. Večkrat naj bi jo tepel in žalil, ko je bila visoko noseča, jo je močno porinil na kavč. Večkrat naj bi že razmišljala, da bi ga zapustila, a se ga je bala, prav tako v strahu si ga ni upala prijaviti policistom.

