Kup pijanih na cesti

KRANJ – Gorenjski policisti so v sredo v prometu obravnavali več nevarnih situacij, ki so jih zaradi kršitev prometnih pravil povzročali vozniki motornih vozil.

Že zgodaj zjutraj so bila na gorenjski avtocesti pri Voklem v naletnem trčenju zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji udeležena tri vozila; med vožnjo z Ljubelja je voznik avtomobila pod precejšnjim vplivom alkohola (0,67 mg/l) zaradi prehitre vožnje izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v voznika avtodoma. Na tej cesti se je zgodila tudi nesreča motoristke, ki je zdrsnila in padla ter se poškodovala med zaviranjem v ovinku, v Bohinju pa se je voznik pod vplivom alkohola (0,52 mg/l) zaradi prevelike hitrosti z avtomobilom prevračal. Pri Posavcu je voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu trčila v obcestno svetilko.

V Bohinju so policisti iz prometa izločili še enega voznika pod vplivom alkohola (0,39 mg/l). V Britofu policistom ni ustavil voznik skuterja, ki je bil kasneje identificiran in se proti njemu vodi postopek, prometni policisti so iz prometa izločili dva voznika pod vplivom alkohola (oba po 0,52 mg/l), v Kranju pa so policisti obravnavali voznika, ki jim z avtomobilom, na katerem so bile nameščene odtujene registrske tablice, ni ustavil. V postopku se je tudi upiral, preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog je odklonil, zaradi kršitev pa je bil pridržan.