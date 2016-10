Kuhinjo so gasili sami

LJUBLJANA – V sredo ob 16.05 je na Rjavi cesti v Ljubljani zagorelo v kuhinji stanovanja večstanovanjskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Še pred prihodom gasilcev so požar pogasili stanovalci. Gasilci GB Ljubljana in PGD Slape-Polje so izklopili štedilnik ter prezračili in pregledali prostore.