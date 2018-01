Krvnika umorjenega Srečka Marina postavljena na laž

MARIBOR – Franca Vajdo in Andreja Bagarija, obtožena za umor Ptujčana Srečka Marina, so pravosodni policisti včeraj pripeljali iz pripornih celic v Mariboru oz. Celju. Sodeč po fotografijah, ki jih je včeraj na glavni obravnavi v rokah držala izvedenka za sledi biološkega izvora dr. Katja Drobnič, se je v stanovanju prvoobtoženega Franca Vajde junija lani zgodil pravi pokol. Kapljice krvi, razmazani krvni madeži in še kaj je razbrati s fotografij, ki so jih takoj po tragediji posneli forenziki.

Začelo se je na terasi

»Glede na videne fotografije sklepam, da se je dogodek začel na terasi. Tam je bilo najmanj sledi,« je petčlanskemu senatu, ki mu predseduje sodnica Katja Kolarič, začela razlagati Drobničeva. Zatem je izvedenka nadaljevala: »Glede na to, da so kapljice krvi tam padale pravokotno na podlago, gre sklepati, da je žrtev stala ali bila sklonjena. Povsem drugače je v notranjosti, kjer so vidni madeži krvi, ki so povrhu še razmazani, in tam je sklepati, da je žrtev nekdo vlekel.« Izvedenka je med drugim pojasnila, da je bila na terasi najmanjša količina sledi in na podestu v notranjosti stanovanja največja, zato gre sklepati, da se je pretep začel zunaj in nadaljeval ter dokončal znotraj.

