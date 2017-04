Krvnik 20-letne kolesarke ostaja na hladnem

LJUBJANA – Za 21-letnega Ljubljančana Jana Kočića tudi po izteku enomesečnega pripora ta ukrep ostaja v veljavi, so odločili na kazenskem oddelku okrožnega sodišča. Pripor so mu podaljšali zaradi tega, ker bi na prostosti utegnil nadaljevati kazniva dejanja v prometu, razlog je torej ponovitvena nevarnost.



Proti Kočiću poteka sodna preiskava zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom, ki naj bi jo zakrivil 20. marca. Z audijem A7 naj bi na Celovški silovito trčil v 20-letno kolesarko Ino Golob, ki je umrla na kraju nesreče. Po prepričanju policistov in tožilcev je zagrešil kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, saj naj bi kot voznik motornega vozila v cestnem prometu vozil brezobzirno in predrzno, torej skozi križišče pri rdeči luči na semaforju in veliko prehitro – dovoljeno hitrost 70 kilometrov na uro naj bi po nekaterih informacijah presegel za najmanj 50 kilometrov na uro. Za to dejanje zakonodaja predvideva do 12-letno zaporno kazen.



Že ko se je Kočić nekaj dni po nesreči zagovarjal pred preiskovalno sodnico Andrejo Sedej Grčar, se je ta strinjala s tožilcem, da je odreditev pripora zanj nujen ukrep, saj naj bi policisti Kočića kljub mladosti in relativno kratkemu vozniškemu stažu večkrat obravnavali zaradi prekrškov v cestnem prometu, izdali naj bi mu že najmanj 13 plačilnih nalogov.



Ko je 20. marca z audijem vozil po desnem pasu Celovške ceste od Šentvida proti središču mesta in je pripeljal do križišča z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico, ni upošteval barve na semaforju in pri rdeči luči zapeljal skozi križišče, pri tem pa trčil v 20-letno kolesarko, ki je na prehodu za kolesarje pravilno prečkala Celovško cesto.



Po naših informacijah naj bi voznik audija sicer zavračal krivdo za nesrečo in trdil, da je v križišče zapeljal, ko je na semaforju v njegovi smeri vožnje gorela zelena luč.