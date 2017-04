Krvavo popoldne v Mariboru

MARIBOR – Policisti obravnavajo primer nasilne smrti. Kot so nam sporočili z mariborske policijske uprave so bili o primeru obveščeni v popoldanskih urah. Na kraju sta že dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki vodi ogled kraja dejanja. Potrdili so le, da je do smrti prišlo za štirimi stenami, a niso mogli potrditi, da bi lahko šlo za družinsko tragedijo.

Neuradno pa naj bi hčerka, ki je prišla na obisk k 75-letni mami let tej prerezala vrat, poroča 24ur.

Zaenkrat policija še ne more dati dodatnih pojasnil.

Več sledi ....