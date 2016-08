Krvavi vikend: popoldne na cesti ugasnilo že peto življenje

BREZOVICA – Ob 16.12 je na cesti iz Podpeči proti Rakitni padel motorist. Posredovali so reševalci RP KC Ljubljana in gasilci GB Ljubljana ter PGD Rakitna, kraj nesreče zavarovali in pomagali še drugim intervencijskim službam. Motorist je na kraju nesreče preminil.

To je že peta smrtna žrtev ta konec tedna na slovenskih cestah.