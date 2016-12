Krvava Ribnica: 25-letnik umoril 22-letnico, nato si je sodil sam

RIBNICA – Zapisali smo, da se je dan po božiču zgodila tragedija, ki je zahtevala dvoje mladih življenj .

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana sedaj preiskujejo tragični dogodek v Ribnici. Po doslej zbranih obvestilih je 25-letnik danes okoli 12.30 na parkirnem prostoru v Lepovčah z ostrim predmetom poškodoval 22-letnico, nato pa še sebe. Oba sta na kraju umrla, so sporočili iz PU Ljubljana.

Kriminalisti nadaljujejo z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil, ogleda sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica, ki je prevzela ogled, in dežurni tožilec, so še navedli na PU Ljubljana.

Po neuradnih podatkih naj bi do umora prišlo zaradi ljubosumja.

Imate več informacij o tragediji? Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca.