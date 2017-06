Krvava noč: ena oseba je umrla

CELJE – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 1.27 na avtocesti pri počivališču Lopata Celje v smeri Maribora zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. Voznik osebnega vozila je trčil v zadnji del tovornega vozila. Na osebnem vozilu se je zanetil požar, ki so ga prisotni pogasili še pred prihodom policistov.

Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka in ga razsvetlili, s tehničnim posegom izpod priklopnika izvlekli osebno vozilo in preminulega voznika, odklopili akumulator z vpojnimi sredstvi, posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP Celje in policiji, so še zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.