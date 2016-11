KOPER – V četrtek ob 2.05 so bili policisti obveščeni o pretepu na javni prireditvi v Kopru.

V pretepu je bilo udeleženih več oseb, poškodovana pa sta bila dva, eden doma z Obale in eden iz Vipave. Poškodovana so odpeljali v bolnišnico v Izolo, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin dogodka.