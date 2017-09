Krušna peč zagorela, stanovalka vdihnila dim

IVANČNA GORICA – V ponedeljek ob 21.38 so v Livarski ulici zagorele saje v dimniku krušne peči. Požar se je razširil ter poškodoval krušno peč in zadimil stanovanjsko hišo.

Posredovali so gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična, ki so požar pogasili, delno očistili dimnik, prezračili objekt in prepovedali kurjenje.

Reševalci ZD Ivančna Gorica so zaradi vdihavanja dima na kraju oskrbeli stanovalko, je poročala uprava za zaščito in reševanje.