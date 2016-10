Krško: Voznik začetnik divjal s 129 km/h in končal v ograji

KRŠKO – Danes so novomeški policisti opravljali meritve hitrosti v kraju Vihre na območju Krškega. Okoli 14. ure so v naselju, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 50 km/h, vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 129 km/h. Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste preko pločnika, trčil v ograjo, podrl dve drevesi in obstal na dvorišču poslovnega objekta.

20-letni voznik začetnik se ni poškodoval, k sreči pa v trenutku nesreče na pločniku ni bilo pešcev. Policisti so povzročitelju nesreče odvzeli vozniško dovoljenje in bodo po zaključenem postopku zoper njega ustrezno ukrepali.