Kršitve, zaradi katerih bo ob 1230 evrov

KRŠKO – Krški policisti so popoldne med kontrolo prometa v Podbočju ustavljali 32-letnega voznika renaulta megana. Kršitelj, ki je med vožnjo telefoniral, znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo.

Policisti so kršitelja z območja Dolenjskih Toplic ustavili pri Podbočju. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1230 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Osebni avtomobil so mu zasegli, so sporočili iz PU Novo mesto.