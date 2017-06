Kršitelji še naprej pogumni

KRANJ – Kranjski policisti so v sredo obravnavali več kriminalnih dogodkov. Zabeležili so prijavo pri Polici, in sicer o poškodovanju pomožnih objektov. V Ribnem je storilec poškodoval okno na objektu. V zasebnem prostoru v Kranju pa so obravnavali spor med dvema osebama, med katerima je bila ena lažje poškodovana.