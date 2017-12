Krmar bi moral zadnji iz čolna

MURSKA SOBOTA – Predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije, 63-letni Karel Lipič, je na sodišču zanikal odgovornost za nesrečo na 13. mednarodnem spustu murskih ladij na reki Muri 20. junija 2015. Zaradi hujšega neurja se je prevrnil čoln z osmimi Madžari, ena ženska je bila huje poškodovana. Tožilstvo Lipiču očita povzročitev splošne nevarnosti, ker naj bi iz malomarnosti opustil dejanja, ki bi okoli 160 udeležencem mednarodnega spusta zagotovila varnost.

Obtoženi na očitek tožilstva, da na obrežju Mure ni bilo redarjev, ki bi ob pristajanju prijeli za vrv čolna, odgovarja, da to ni naloga redarjev in da morajo ti skrbeti le za red na prizorišču. Pravi, da so bili Madžari vinjeni, za nesrečo je kriv krmar, ker je pred pristankom skočil s čolna in ga poskušal povleči k bregu reke, pri čemer mu je spodrsnilo, čoln je odneslo pod brod, kjer se je prevrnil.

13. mednarodni spust po Muri se je slabo končal.

Peterica madžarskih državljanov je zanikala, da bi med spustom pili alkohol, zatrdili so, da so imeli vsi reševalne jopiče, da niso dobili navodil o spustu v madžarščini in da niso slišali pozivov, naj se zaradi nevihte ustavijo pod mostom pri Dokležovju. Krmar čolna Arpad Belsoe in županja občine Muraszemenye Katalin Maria Stefanec sta pritrdila drugim potnikom na čolnu. Belsoe je zagotovil, da je izkušen, potnica, ki so jo oživljali po nesreči in je bila 11 dni v umetni komi, se nesreče ni spomnila. Po drugi strani pa je vodnik rafta Marko Žižek povedal, da bi moral voditelj zadnji zapustiti čoln, ko je varno privezan, ter izločiti vinjene osebe. Vodja redarjev na spustu Milan Bogataj pa je s fotografijami dokazoval, da so Madžari pili alkohol in da med spustom nekateri niso imeli reševalnih jopičev.