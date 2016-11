Krive žaljivke zaradi istospolne usmerjenosti? Klinc ubil mamo

MARIBOR – Na mariborskem sodišču se je danes po le dveh obravnavah zaključilo sojenje Jožetu Klincu, ki ga je sodni senat pod vodstvom sodnice Tanje Rot zaradi povzročitve posebno hude poškodbe ter s tem tudi smrti njegove matere, sicer znane pohorske gostinke Veronike Klinc, obsodil na leto dni zapora. Tako tožilstvo kot obramba sta napovedala pritožbo.

Klinc, ki se je branil s prostosti, jo je na sojenju odnesel bolje, kot če bi sprejel ponudbo tožilstva na predobravnavnem naroku, saj mu je to v zameno za priznanje ponudilo dve leti in pol zapora. V današnjih sklepnih besedah je tožilstvo predlagalo tri leta zapora, obramba pa oprostilno sodbo, poroča STA.

Obdolženi je sicer na prvem naroku oktobra v svojem zagovoru močno obžaloval tragični dogodek, saj da sta si bila z mamo najbližja vse življenje, drug drugemu sta bila v oporo, tudi naučila ga je vsega.

Kot je takrat povedal, jedro spora naj ne bi bilo v bančni kartici strica, katerega skrbnik je bil on, kot trdi tožilstvo, pač pa je bil že nekaj časa deležen žaljivk s strani mame in sestre zaradi svoje istospolne usmerjenosti.

Klinc je tudi zanikal, da bi mamo kadarkoli udaril s pestjo, in izpovedal, da sta, ko je med prerivanjem padla, s sestro stekla k njej, jo položila na bok in poklicala pomoč, a je ta prišla prepozno.

Njegove trditve je zavrnil sodni izvedenec, ki je povedal, da so pri pokojni ugotovili raztrganine, prelom vratnih in prsnih vretenc ter hrbtenice. Vzrok za smrt naj bi bil padec po stopnicah, do tega pa naj bi po njegovem mnenju prišlo zaradi več udarcev s pestjo v obraz, zaradi česar se je opotekla in izgubila ravnotežje.