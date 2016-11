Kriv je za nesrečo. Preberite, kako se ji izogniti

KRANJ – Na Primskovem v Kranju je v ponedeljek popoldne voznik avtomobila zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil šole vožnje in povzročil prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami.

Voznika policisti obravnavajo v prekrškovnem postopku, so sporočili iz PU Kranj. Možje v modrem opozarjajo, naj vozniki na mokri in spolzki cesti povečajo varnostno razdaljo, zmanjšajo hitrost vožnje in bolj spremljajo promet, da bodo lahko pravočasno in predvsem pravilno reagirali na situacije v prometu.