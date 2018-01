Kriminalna dejanja kot po tekočem traku

MURSKA SOBOTA – Policisti PU Murske Sobote so v ponedeljek na področju Pomurja obravnavali več kriminalnih dejanj. V Moravskih Toplicah se je zgodila tatvina torbice iz osebnega avtomobila, v Bratovcih so poskušali vlomiti v poslovni prostor, v Pincah so ukradli gorivo, v Gornji Radgoni pa so zabeležili nasilje v družini in kršitev temeljnih pravic delavcev.