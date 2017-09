Kriminalisti preiskujejo, škode je za 200 tisoč evrov

PTUJ – Potem ko so ponoči gasilci na Ptuju opravili težko delo, kot smo že poročali reševali so ljudi in premoženje , so s Policijske uprave Maribor sporočili, da kažejo prve ocene škode na 200 tisoč evrov.



Mariborski kriminalisti so namreč zaključili ogled požarov obeh stanovanjskih objektov na Žnidaričevem nabrežju na Ptuju, po požaru, do katerega je prišlo okoli enih ponoči s petka na soboto. Spomnimo, požar so pogasili gasilci, štiri stanovalce pa so morali izseliti in jih začasno preseliti v drug bivalni objekt. Med gašenjem požara so morali reševalci nuditi zdravniško pomoč gasilcu, ki ni utrpel telesnih poškodb. Med požarom je bilo v enem objektu 7 ljudi, v drugem pa 4, ki so sedaj preseljeni.

Policisti nadaljujejo s kriminalistično preiskavo, zato je o vzroku za požar še preuranjeno govoriti, so zapisali s PU Maribor.



Uprava za zaščito in reševanje pa je ob 16.47 sporočila, da na pogorišču stanovanjskega objekta spet tli.