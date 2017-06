Kriminalisti izvedli osebno preiskavo

CELJE – Zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je bilo po poročanju Milene Trbulin, tiskovne predstavnice PU Celje, včeraj opravljenih več hišnih preiskav na območju Celja, Ljubljane in Maribora.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Celje so v sodelovanju s kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na območju Celja, Maribora in Ljubljane opravili 10 hišnih in eno osebno preiskavo. Preiskave so potekale v zasebnih in poslovnih prostorih zaradi iskanja sledov kaznivega dejanja oziroma predmetov, pomembnih za kazenski postopek. Kriminalisti preiskujejo sum zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, storjenega v času od 15. julija 2013 dalje.

Storitve kaznivega dejanja sta osumljeni dve osebi v gospodarski družbi z območja PU Celje, ki sta z naročitvijo cenitve družbe na njeni podlagi spremembo načina vrednotenja z namenom slabitve vrednosti družbe (skupno preko polovice osnovnega kapitala) ustvarila 'umetne razmere' za insolventnost, s tem pa za postopek prisilne poravnave in v nadaljevanju predlagala kot enega izmed ključnih ukrepov finančnega prestrukturiranja, da bo v osnovni kapital družbe konvertiran ustrezen delež terjatev upnikov (vse z namenom spremembe lastniške strukture družbe oziroma oškodovanja dotedanjih delničarjev).

Tako sta s cenitvami, spremembo vrednotenja in zlorabo institutov korporacijskega in insolvenčnega prava delničarje družbe oškodovala za ves vložek oziroma pravice iz njihovih delnic (lastniške in upravljalske), kar znaša nominalno preko 15 milijonov evrov. Kriminalisti so opravili hišne in osebne preiskave tako v matični družbi, revizijski hiši ter drugih déležnikih postopka. Nobeni osebi niso odvzeli prostosti. Zbrano dokazno gradivo bo predmet vsebinske presoje.

Glede na količino zaseženih stvari in glede na druge okoliščine predvidevajo, da bo preiskava trajala še kar nekaj časa. Ob zaključku bodo javnost seznanili s potekom preiskave in ugotovitvami.