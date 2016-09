Krepko pijan trčil v avto z 20 in 21 let starima dekletoma

MARIBOR – V petek malo pred 6.30 je 48-letni Mariborčan na Cesti proletarskih brigad z osebnim avtomobilom izsilil prednost 54-letnemu Mariborčanu in trčil v njegov osebni avtomobil.

Povzročitelj je vozil po Cesti proletarskih brigad iz smeri Tržaške ceste proti Q-landiji in v križišču z Ljubljansko ulico zavijal levo. Ob tem ni upošteval pravila srečanja in je izsilil prednost drugemu udeležencu, ki mu je po desnem prometnem pasu pravilno pripeljal nasproti.

V prometni nesreči so se 54-letni voznik in njegovi sopotnici, stari 20 in 21 let, lažje telesno poškodovali. Z reševalnimi vozili so jih prepeljali v UKC Maribor.

Elektronski indikator alkohola je povzročitelju prometne nesreče pokazal kar 1,19 mg/l.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo policisti zoper njega podali obdolžilni predlog, kazensko pa ga bodo ovadili tudi pristojnemu tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu po členu 324/1 kazenskega zakonika, so sporočili iz PU Maribor.