ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so v petek zgodaj zjutraj ustavili in obravnavali Kranjčana, ki je osebni avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in krepko pod vplivom alkohola (0,70 mg/l).

Izločili so ga iz prometa, avtomobil pa so mu – tako kot še trem drugim voznikom, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj – zasegli.