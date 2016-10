Kratki stik povzročil požar v kurilnici

COL – V torek ob 18.43 je na Colu v občini Ajdovščina zagorelo v kurilnici stanovanjskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zagorelo je zaradi kratkega stika na električni napeljavi pri električnem grelcu vode. Gasilci PGD Col in GRC Ajdovščina so pogasili grelec in nekaj kurilnega olja, prezračili so prostor in opravili pregled s termokamero.