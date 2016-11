Kranjčanka pijana sedla za volan in popolnoma uničila avto

POLICA PRI NAKLEM – Kranjčanka je v ponedeljek ponoči zaradi nepravilne strani vožnje in vpliva alkohola med Polico pri Naklem in Kranjem zapeljala s ceste in se z avtomobilom prevrnila na streho.

V nesreči se ni poškodovala, je pa povsem uničila vozilo. K temu je v večji meri prispeval predvsem alkohol (0,39 mg/l), ki v takih količinah pri vozniku povzroča večje motnje v zaznavanju, nepravilne in nekontrolirane reakcije, nezanesljivo vožnjo, ponoči pa takega voznika zaslepijo tudi luči vozil, ki prihajajo nasproti, opozarjajo pri PU Kranj.